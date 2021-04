Dave Grohl racconta la sua vita rock nel libro “The Storyteller”

“Storie di vita e di musica” è il sottotitolo della prima opera autobiografica che il frontman dei Foo Fighters (ed ex batterista dei Nirvana) ha già sul comodino. Disponibile dal 5 ottobre (anche in italiano), l’attesissima opera è lo step successivo di "Dave True Stories", la pagina Instagram inaugurata un anno fa in cui il musicista raccontava pezzi della sua vita ad alto tasso di rock ’n’ roll

Finalmente arriva una nuova “Bibbia del rock ’n’ roll”: l’autobiografia di Dave Grohl dal titolo The Storyteller. Tales of Life and Music.



La sua primissima opera autobiografica è attesa quasi come il ritorno dei Foo Fighters dal vivo: una miscellanea di ricordi, momenti, schegge, tasselli di una delle vite più rock di oggi.

“Ricordi di una vita vissuta a tutto volume”, ecco di cosa si rivela essere la collezione.

Il frontman dei Foo Fighters racconterà pagina dopo pagina la sua avventura, narrandoci la sua personale odissea del rock, una vera e propria epopea da lui vissuta in prima persona.



Dai tour in età post adolescenziale (aveva solo 18 anni) con gli Scream all’approdo come batterista nei Nirvana fino ai Foo Fighters di oggi, ogni tappa del suo viaggio iniziatico che l’ha consacrato a mostro sacro dell’Olimpo rock ’n’ roll verrà descritta.



Non mancheranno poi gli incontri che Dave Grohl ha collezionato durante la sua rosea carriera, quelli con i Big delle sette note. Ce ne aveva già dato un assaggio in un’altra pagina, prima di quella cartacea (o scritta con inchiostro digitale, a seconda che scegliate la versione vecchio stampo - e vecchia stampa - oppure l’ebook).

Circa un anno fa, infatti, l’artista aveva inaugurato Dave True Stories, una pagina Instagram in cui ha condiviso momenti indimenticabili come quello dell’incontro con Sua Maestà David Bowie o anche quello della jam session con niente po’ po’ di meno che Iggy Pop…



Insomma, di materiale per catturare l’attenzione dei musicofili e renderci incollati alla pagina come se stessimo leggendo un thriller mozzafiato ne ha a iosa il nostro caro vecchio Dave...