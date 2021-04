Umbria Jazz 2021, il programma e gli artisti

In una nota della Fondazione si legge che non sarà possibile garantire lo svolgimento di una normale edizione, come quelle precedenti al Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ma “è un segnale forte di ripresa e di ritorno graduale alla normalità, che è la cosa di cui abbiamo tutti più bisogno dopo oltre un anno di sacrifici”. Il festival tornerà sicuramente all’ Arena Santa Giuliana e in alcuni luoghi storici come il teatro Morlacchi. Non ci saranno dunque i palchi in piazza IV Novembre né ai Giardini Carducci.

Umbria Jazz 2021, gli ospiti

“Questa ripartenza serve anche a sottolineare il ruolo che il jazz, la musica e la cultura hanno sempre nella valorizzazione e promozione dell’Umbria a livello turistico” ha spiegato la Fondazione. Oltre ai nomi già annunciati saranno in programma a UJ21 anche il quartetto di Billy Hart con Ethan Iverson, Enrico Rava in duo con Fred Hersch, Cécile McLorin Salvant con Sullivan Fortner, Imany Voodoo Cello, Paolo Fresu con l’omaggio a David Bowie, Melody Gardot, Cimafunk, Gonzalo Rubalcaba & Aymeé Nuviola, Quinteto Astor Piazzolla, Edmar Castaneda/Gregoire Maret Duo, Danilo Rea, Gino Paoli & Funk Off. Fred Hersch in trio e Brad Mehldau in piano solo saranno anche on stage al Festival dei Due Mondi di Spoleto nell’ambito di una collaborazione tra le due grandi realtà culturali umbre. Infatti, come si vede dal programma in aggiornamento, sarà il trio di Brad Mehldau, con Larry Grenadier al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria, a dividere il palco con il quartetto di Branford Marsalis il 14 luglio all'Arena Santa Giuliana per Umbria jazz. Sostituisce nel programma il progetto MoodSwing, del quale lo stesso Mehldau faceva parte. Tra le presenze più importanti c'è sicuramente Tom Jones, atteso già nel 2020 prima che l'evento fosse cancellato a causa della pandemia. In generale, per quanto riguarda gli artisti stranieri, sappiamo che avranno però la possibilità di disdire i contratti senza penali a causa del Covid fino a 40 giorni prima dell’evento. In molti, inoltre, vorrebbero aggiungere la clausola-garanzia di avere sul palco solo persone vaccinate.