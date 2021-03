Campania Teatro Festival 2021, dal 12 giugno all'11 luglio

“Abbiamo fatto un lavoro su tutto il territorio regionale”. Così, Ruggero Cappuccio, spiega il cambio di nome da Napoli Teatro Festival Italia a Campania Teatro Festival. “Da Napoli a Solofra, da Salerno a Pietrelcina, il coinvolgimento della regione è stato capillare”, sottolinea.

VIVIAMO NEL TURBAMENTO DA MESI, ABBIAMO BISOGNO DI LUCE

“Turbamento e Luce”. Sono queste le parole con le quali, il direttore della manifestazione, definisce il Campania Teatro Festival, che si animerà dal 12 giugno all’11 luglio, forte di 159 eventi. “Viviamo in perenne turbamento da molti mesi”, dice. “Abbiamo bisogno di luce interiore per entrare in relazione col turbamento, accoglierlo e superarlo e una luce per avere rapporti sereni col turbamento è sempre quella rappresentata dall’Arte”.

NON ESISTONO ARTI SEPARATE, LE ARTI SONO ORGANICHE

“Non ho mai pensato che esistano Arti separate”, rivela Cappuccio. “Ho sempre pensato che la Geometria sia Musica; che la Musica sia visione interiore; che la Pittura sia visione interiore tradotta attraverso le linee e i colori; che la Letteratura sia già Cinema; che Stendhal e Balzac siano tra i più grandi sceneggiatori che la Storia del Cinema abbia mai potuto avere. Non credo nella divisione tra le Arti, credo nella loro organicità e le 10 sezioni della manifestazione testimoniano questo desiderio e questa organicità”.

UN AIUTO CONCRETO A 1500 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Un’opportunità, il Campania Teatro Festival, anche per i lavoratori dello Spettacolo, in sofferenza da oltre un anno a causa della pandemia. “Sono oltre 1.500 i lavoratori che ruoteranno attorno alla manifestazione, grazie a un investimento formidabile di oltre 100 milioni di euro, che la Regione Campania investe sulla Cultura. Il Campania Teatro Festival è un segno concreto sul piano del lavoro”, spiega il direttore.

DIECI SEZIONI, 70 DEBUTTI ASSOLUTI, TRE NAZIONALI



Il teatro rinasce con te, recita lo slogan della kermesse, che arriva quest’anno alla sua quinta edizione. Un’edizione all’aperto, in totale sicurezza, divisa in 10 sezioni, con 70 debutti assoluti e 3 nazionali. Il Maestro Riccardo Muti ne curerà il debutto, al teatro Mercadante, il 19 marzo; mentre a settembre ci sarà spazio per la sezione Danza e per la sezione Internazionale, con gli spettacoli della regista argentina Marina Otero, del coreografo greco Dimitris Papaioannou e del regista svizzero Cristoph Marthaler.