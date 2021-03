Elton John sorprende: "Ho registrato qualcosa con i Metallica"

approfondimento

Miley Cyrus ha dichiarato che farà un album di cover dei Metallica

Negli ultimi anni il celebre artista ha collaborato insieme a molti nomi noti della scena internazionale, come i Gorillaz, Ozzy Osbourne e gli Alice in Chains: non sorprende, quindi, che questa volta abbia scelto una band iconica come quella che ha dato alla luce “Master of Puppets”. Di recente, poi, Elton John ha lavorato anche con Miley Cyrus che, in questa sua nuova fase produttiva tendente al rock, sta realizzando un album tributo ai Metallica. La collaborazione dovrebbe essere limitata alla sola cover di “Nothing Else Matters”, ma non ci sono notizie certe al riguardo.