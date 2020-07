Metallica, oggi il trailer del concerto registrato per l'album S&M2

Metallica: tra poche ore in arrivo il trailer del concerto

approfondimento

Negli anni successivi il gruppo statunitense si afferma come una delle realtà heavy metal di maggior successo al mondo vendendo milioni di copie e realizzando concerti in ogni angolo del pianeta.

La formazione guidata da James Hetfield si prepara a sorprendere i fan ancora una volta. Infatti, oggi mercoledì 15 luglio, alle ore 15:00, la band mostrerà per la prima volta il trailer del progetto Metallica & San Francisco Symphony: S&M2, ovvero il concerto realizzato a distanza di venti anni dalle celebri notti sul palco del The Berkeley Community Theatre.

In tale occasione il gruppo si esibì con la San Francisco Symphony immortalando l’evento all’interno di un album in grado di vendere oltre due milioni e mezzo di copie negli Stati Uniti d’America e conquistare numerose e prestigiose certificazioni, tra le quali cinque dischi d’oro in Germania e tre dischi di platino in Canada.

Non resta quindi che attendere ancora qualche ora per scoprire il trailer del concerto che verrà messo in vendita in una speciale versione box set.