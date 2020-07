Metallica, online il video completo del concerto a Lisbona nel 2007

La decisione di rendere disponibile il concerto si inserisce in una serie di iniziative volte a raccogliere fondi per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), infatti, circa un mese fa la band ha pubblicato anche il concerto tenuto a Chicago nel 1983 arrivando per il momento a oltre 770.000 visualizzazioni.

Poche ore fa i Metallica hanno pubblicato il video integrale del concerto in Portogallo , per la precisione a Lisbona, tenuto il 28 giugno 2007.

Dai post ai video: i contenuti vitali

In queste ore alcuni video e post hanno fatto il giro dei social attirando l’attenzione di migliaia di persone. Se i Metallica hanno deciso di rendere disponibile il video di un loro iconico concerto, Paris Hilton, classe 1981, ha fatto divertire il pubblico con alcuni post tramite i quali ha annunciato, in modo ironico, la sua candidatura alla Casa Bianca.

In seguito, abbiamo visto il dolcissimo messaggio di Alessandra Amoroso che ha ringraziato i fan per l’affetto dimostrato al singolo Karaoke, questo un estratto del suo messaggio: “Arriverà il giorno in cui la canteremo tutti insieme a squarciagola e sarà stupendo... Aspetto quel momento con tanta ansia... intanto noi non ci fermiamo, la musica non si ferma!”.