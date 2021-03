Gianni Morandi sta meglio e festeggia le Palme: la foto dall'ospedale

approfondimento

Gianni Morandi in ospedale dopo l'incidente: foto con la moglie Anna

Qualche giorno fa aveva postato un'immagine in cui veniva “imboccato” in ospedale dalla moglie Anna, e prima ancora un video – con Ragazzo Fortunato di Jovanotti in sottofondo – in cui aveva tranquillizzato tutti sul suo recupero, lento ma costante: un altro aggiornamento positivo arriva dalla foto pubblicata questa mattina, in cui Morandi festeggia la Domenica delle Palme reggendo un ramoscello d'ulivo con la mano sinistra, mettendo finalmente in mostra tre dita libere dai pesanti bendaggi che invece avvolgono l'intera mano destra.