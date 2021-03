Gianni Morandi ricoverato, i suoi primi passi e il video su Instagram

Dopo aver ricevuto gli auguri dal Bologna Calcio alcuni giorni fa, il cantante torna oggi sui social per rassicurare e aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e ringraziare chi lo sta curando. Lo fa con un video in cui appare in corsia, nel Reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, mentre muove i suoi primi passi sulle note di "Ragazzo Fortunato" di Jovanotti. La canzone ovviamente non è casuale, come sottolinea il cantante di Monghidoro, "sono stato veramente fortunato". I nostri auguri di pronta guarigione si uniscono a quelli innumerevoli dei suoi fan che lo sostengono via social.

Le parole del cantante

"E' il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale". Nel video postato sui suoi canali social, Gianni Morandi si mostra per la prima volta al pubblico, con le sue 'manone' e le sue gambe fasciate, camminando lungo il corridoio dell'ospedale dove è ricoverato. "Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un'eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, guidata dal primario dottor Davide Melandri. Con grande professionalità tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi, questi sono i primi passi...Video di Anna".

