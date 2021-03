Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe

Incidente in campagna per Gianni Morandi che è ora ricoverato a Cesena in seguito alle ustioni riportate alle mani e alle gambe. Il cantante stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando ha perso l'equilibrio ed è caduto sul fuoco. "Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l'intervento del 118 - raccontano dal suo entourage - hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni dove si trova attualmente''.

Le ustioni peggiori alla mano destra

approfondimento

Morandi, subito dopo l'incidente, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna, dove ha avuto le prime cure dal personale sanitario. Le ustioni pù rilevanti sono state riscontrate alla mano destra e per questo motivo in serata è stato deciso il trasferimento al centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori approfondimenti. Dopo la paura, però, il cantante ha scherzato con chi l'ha soccorso e ha fatto un selfie insieme a loro. Nel pomeriggio Morandi aveva postato una foto sorridente sul trattore in campagna con un paio di guanti nuovi da lavoro, sta bene ma dovrà curare per qualche settimane le ustioni che ha riportato alle mani e alle gambe.