Gianni Morandi imitato dal nipote Giovanni Antonacci. VIDEO

Il cantante ha introdotto il nipote che ha poi regalato al pubblico una sua divertente imitazione. Il video ha immediatamente conquistato i fan tanto da contare al momento più di 28.000 like e oltre 176.000 visualizzazioni.

Nelle scorse ore la voce di In ginocchio da te ( FOTO ) ha pubblicato un ironico video in compagnia di Giovanni, secondogenito di sua figlia Marianna nato dalla storia d’amore con Biagio Antonacci .

Gianni Morandi: il successo

Gianni Morandi, classe 1944, è una delle colonne portanti della musica del Bel paese. Nel corso della sua carriera il cantante ha accompagnato il pubblico raccontando spaccati e sfumature della società italiana.

Il debutto discografico avviene nei primi anni ’60, il resto è storia. Gianni Morandi si afferma come colonna sonora della vita di milioni di persone regalando al pubblico brani iconici e immortali, tra questi Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Scende la pioggia e Uno su mille.

Parallelamente, l'artista si impone anche come un vero e proprio fenomeno social conquistando il pubblico con simpatia e semplicità, infatti il suo profilo Instagram conta oltre un milione di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e momenti di relax circondato dagli affetti più cari.