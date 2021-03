Maneskin in concerto a Roma e Milano nel 2021: date e biglietti

Dopo il successo a Sanremo 2021 con “Zitti e buoni” il gruppo annuncia oltre al nuovo disco anche due date live per il 2021 Condividi:

Subito dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2021 e l’annuncio della partecipazione all'Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin (FOTO) hanno svelato le date di due concerti evento per presentare il nuovo progetto discografico “Teatro d’Ira Vol.1” in uscita il 19 marzo. Per la band di “Zitti e buoni” si tratta del primo tour nei palazzetti dello sport. I biglietti per i due concerti previsti il 14 dicembre 2021 a Roma e il 18 dicembre 2021 a Milano sono acquistabili dall’8 marzo, due appuntamenti che i Maneskin sperano ovviamente di non dover rinviare a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Il gruppo ha sottolineato come i live siano fondamentali anche per il nuovo album: “Questo disco prenderà vita sul palco. Torniamo a fare quello che ci riesce meglio”, hanno spiegato in una recente intervista.

Le date dei concerti e il video di “Zitti e buoni” approfondimento Sanremo 2021, i Maneskin a Sky Tg24: "Un risultato storico". VIDEO I primi due concerti dei Maneskin per promuovere l’album “Teatro d’Ira Vol.1”, sono previsti per il prossimo dicembre: il 14 a Roma al Palazzo dello sport e il 18 a Milano al Mediolanum Forum. La prevendita dei biglietti è iniziata lunedì 8 marzo, sulle piattaforme online e da sabato 13 marzo in tutti i punti vendita autorizzati. I Maneskin tornano quindi alla dimensione live dopo il grandissimo successo del loro primo tour che ha attraversato l’Italia e l’Europa registrando oltre 70 date sold out. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021, è stato pubblicato il video di “Zitti e buoni”, diretto da Simone Peluso e che vede Damiano, Victoria, Thomas e Ethan alternarsi sulla scena provando a trasmettere tutta l’energia impiegata anche nella performance sul palco del teatro Ariston.