Achille Lauro rivela la data di uscita del nuovo album

Dopo il successo dei cinque quadri portati in scena a Sanremo 2021 ( FOTO ) , Achille Lauro non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anzi: lunedì 8 marzo ha annunciato il suo nuovo lavoro in studio, che si chiamerà semplicemente “ Lauro ”.

approfondimento

Achille Lauro, è uscito il nuovo singolo Solo noi: il testo

A scatenare la rete, però, non è soltanto la notizia dell’arrivo del nuovo disco ma un dettaglio della didascalia che accompagna il post su Instagram. “LAURO. Il mio ultimo disco. Dal 16 aprile ovunque. PRE ORDER ONLINE DA ORA. Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi”.

Quella frase, “ultimo disco”, ha fatto tremare un po’ tutti i fan dell’artista che nei commenti del post chiedono a gran voce delle spiegazioni. Al momento Achille Lauro non ha specificato nient’altro se non la data d’uscita, prevista per il 16 aprile, e la cover del suo “Lauro”.