Loredana Bertè, il testo del nuovo singolo "Figlia di..."

Dopo essere stato presentato in anteprima al Festival della canzone italiana il brano uscirà il 3 Marzo per Warner Music.

Il messaggio contro la violenza sulle donne

approfondimento

Sanremo 2021, Loredana Bertè incanta con un medley

Loredana Bertè, si è presentata sul palco dell'Ariston con la sua divisa d’ordinanza: minigonna, capelli turchini tempestati di farfalle. L’artista ha portato con sé anche due simboli inequivocabili: un nastrino rosso in bella vista e un paio di scarpe rosse, emblema delle manifestazioni contro i femminicidi e la violenza sulle donne. "Grazie per avermi permesso di portare il messaggio contro la violenza sulle donne. Al primo schiaffo bisogna denunciare", ha detto Loredana prima di intonare il suo ultimo brano. Un messaggio forte: l’artista non ha mai fatto mistero di essere stata per anni, assieme alla sorella Mia Martini e alla madre, vittima di un padre violento.