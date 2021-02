Il nuovo singolo di Lous And The Yakuza in collaborazione con Sfera Ebbasta , nasce come una ballad moderna e dai toni malinconici. Una riflessione sulle battute di arresto che possono capitare nella vita e, sicuramente, un riferimento all’attuale stato delle cose.

Il testo di “Je Ne Sais Pas”

J’crois plus en rien

J’sens plus le bien

J’avance mais j’sais pas si je verrais demain

Reality show, parla di noi

Quelli come me, quelli come te

Je peux pas y croire

C’est peut-être ça la vie

Moi qui rêvait d’gloire

J’ai perdu espoir

Non ci credono

Euro nei sogni miei

Chiedi come si fa

Giuro, je ne sais pas

Jamais faire de faux pas?

Quand ? arrive, car en force c’est le corps d’un seul dieu

J’еn deviens malade

Plus d’еnnuis d’ennemis que de camarades

C’est l’Battle Royale, eh

J’suis passée par là, marre de broyer du noir dans l’espoir d’voir ma terre natale

J’crois plus en rien

J’sens plus le bien

J’avance mais j’sais pas si je verrais demain

Reality show, parla di noi

Quelli come me, quelli come te

Je peux pas y croire

C’est peut-être ça la vie

Moi qui rêvait d’gloire

J’ai perdu espoir

Non ci credono

Euro nei sogni miei

Chiedi come si fa

Giuro, je ne sais pas

Non perdo mai

Il diavolo chiama per portare guai

Paf-paf, fumo sul divano con lei

Culo come le modelle di Yamamay

Quante volte ho detto non va come vorrei

A volte vinci, a volte perdi, a volte sbagli

A volte vivi, a volte muori

A volte vivi la vita degli altri

Piccoli drammi

Fanno diventare questi grandi bastardi

Fanno andare svelte quelle scarpe e quei passi

Non ci pensavano manco a fare i cantanti

Però pensavamo a come fare i contanti

Auto sportiva per scappare via

Loghi sopra la mia sciarpa e la cinta

Non ci parliamo con la polizia

No, no, no, no

Io non lo so, oggi mi sento solo

Anche in mezzo a sti nomi sull’iPhone

Non chiamerò (No)

Ma son loro che richiaman me

Sì, che richiaman me, uoh

J’crois plus en rien

J’sens plus le bien

J’avance mais j’sais pas si je verrais demain

Reality show, parla di noi

Quelli come me, quelli come te

Je peux pas y croire

C’est peut-être ça la vie

Moi qui rêvait d’gloire

J’ai perdu espoir

Non ci credono

Euro nei sogni miei

Chiedi come si fa

Giuro, je ne sais pas