Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta: arriva il singolo Je Ne Sais Pas

"Je Ne Sais Pas", la prima collaborazione tra Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta, sarà disponibile dalla mezzanotte del 25 febbraio su tutte le piattaforme streaming

Lous and the Yakuza e Sfera Ebbasta hanno annunciato la loro prima collaborazione. I due artisti saranno insieme per “Je Ne Sais Pas”, una ballad dai toni moderni che racconta la vita dell’artista tra riflessioni e battute d’arresto. In primo piano l’attualità e la condizione dell’arte e della musica dopo un anno di stop imposto dall’emergenza sanitaria in corso (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Il singolo prodotto da Shablo sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire dalla mezzanotte di giovedì 25 febbraio. Parlando di come è nata la collaborazione Lous and the Yakuza ha detto: "Ho ricevuto un messaggio da Sfera a settembre: "Dai, facciamo una hit!". Sono scoppiata a ridere. Sfera è fantastico, cos'altro puoi rispondere a un messaggio così? Ho scritto, ho cantato, all'inizio lui aveva qualche dubbio, pensava a qualcosa di più energico, due giorni dopo però mi ha detto "fermati, va benissimo così" Sfera Ebbasta parlando di "Je Ne Sais Pas" ha detto: "Lous, lei parla spesso di solitudine. Ma stavolta è diverso. Quella di cui parlo in questa canzone è la solitudine che provo pur essendo circondata da migliaia di persone o in mezzo alle tante con cui lavoro tutti i giorni: il problema non è più la solitudine fisica, il problema è nella testa. Non è tanto la fama, è l'esposizione che tutto questo comporta, il fatto che tutti hanno un'opinione su di te e tu non riesci a far valere la tua, ti senti fraintesa, bloccata nell'immagine che la gente ha di te".

Sfera Ebbasta, chi è il giovane trapper di Sesto San Giovanni? Sfera Ebbasta è uno dei personaggi più controversi della scena musicale attuale. Molti lo ricordano esclusivamente per la Tragedia di Corinaldo del 2018, ma il trapper ha avuto una carriera di tutto rispetto, superando in 35 milioni di ascolti su Spotify e finendo al primo posto della classifica FIMI Album e FIMI Vinili con il suo "Rockstar". Diventato uno degli artisti più famosi in Italia, il trapper arriva fino a X Factor 13, ricoprendo il ruolo di uno dei giudici. Dopo un periodo di pausa ha pubblicato nel 2020 "Famoso" il suo quarto album in studio accompagnato anche da un docufilm internazionale su Amazon Prime Video. Grazie a questo docufilm e a moltissime collaborazioni internazionali l'artista è entrato a gamba tesa nel mercato discografico mondiale ottenendo sin da subito moltissime reazioni positive. Quella con Lous and the Yakuza è solo l'ultima delle collaborazioni eccellenti che può vantare Sfera Ebbasta.