Tina Turner: il trailer del documentario HBO sulla vita della cantante

È uscito il video ufficiale che anticipa alcune immagini dell’attesissimo docu sulla vita dell’ugola più leggendaria del nostro tempo. In onda su HBO il 27 marzo dalle 20 alle 22, sarà disponibile per lo streaming su HBO Max. La pelle d’oca è d’uopo, sappiatelo. Per non dire le lacrime...

Nella spasmodica attesa (sia per i fan della Turner sia per chiunque adori documentari di fattura a dir poco elevata, come quelli a cui ultimamente HBO ci ha abituato) di questo nuovo progetto docu che andrà in onda su HBO il 27 marzo dalle ore 20 alle 22 e poi disponibile per lo streaming su HBO Max, il trailer ci offre un piccolo assaggio di ciò che vedremo.

Il trailer del documentario Tina



approfondimento

Tina Turner, il ritorno con il remix di "What's Love Got To Do With It

In 1 minuto e 9 secondi, Tina riesce a provocare non pochi brividi: sarà per la voce della cantante che, anche quando parla, è inconfondibile per quel suo timbro che l’ha consacrata regina del rock ’n’ roll; sarà per la sua ugola in azione che ci fa ascoltare uno dei brani che l’hanno resa icona immortale, ossia Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival (canzone pubblicata dalla band nel 1978 e poi rifatta nel 1971 da Tina assieme all’allora suo marito, quell’Ike di cui si è presa il cognome, tenendoselo anche dopo la rottura tra i due)… Fatto sta che già il trailer di Tina riesce a scombussolare non poco le orecchie e gli animi degli spettatori.



E, tornando a quel cognome non suo, pure il nome Tina è uno pseudonimo, dato che l’artista all’anagrafe è registrata come Anna Mae Bullock. Eppure, nonostante il nome d’arte e una vita da celeb sotto i riflettori, questa cantante sembra se stessa sempre. Sul palco davanti a centinaia di fan che la idolatrano così come davanti alla macchina da presa di questo documentario, mentre ci parla in maniera amichevole e sincera dalla sua casa di Zurigo.



“Rolling on the river”, il celebre ritornello di Proud Mary, accompagna il finale del video. Una Proud Tina, una donna fiera, caparbia e tenace che ha costruito una carriera che definire rosea sarebbe alquanto riduttivo. Simply the best, per citare un altro suo famoso pezzo.