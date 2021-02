Rocco Hunt feat. Geolier, il testo di "Che chiamme a fa?"

approfondimento

Rocco Hunt, arriva il singolo "Che me chiamme a fa?" feat. Geolier

“Il brano racconta una storia d’amore in chiave urbana la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana” ha spiegato il cantante, reduce dallo straordinario successo di “A un passo dalla luna” con Ana Mena.

Accanto a Rocco Hunt in questa nuova avventura c’è Geolier, rapper napoletano classe 2000 con all’attivo collaborazioni con Gigi D’Alessio, Gemitaiz, CoCo, Boro Boro, Shablo, Sfera Ebbasta, Shiva e Lazza.