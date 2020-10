Rocco Hunt conquista la Spagna: disco d’oro per il cantante

Rocco Hunt: “Grazie a tutti voi per il supporto e per l'affetto incondizionato. Quando parti da zero non ti accontenti mai, l'ambizione è forte”

Rocco Hunt ha dichiarato: “ Siamo disco d’oro in Spagna! Questa certificazione è frutto di anni di lavoro duro, delusioni e cadute dalle quali mi sono sempre rialzato più forte di prima. In ognuna di queste cose ho trovato la forza di andare avanti , consapevole che prima o poi i risultati sarebbero arrivati”.

In seguito, il cantautore ha ringraziato Ana Mena: “Oggi mi sento così orgoglioso di poter rappresentare la mia terra e la mia gente in tutto il mondo, qualche anno fa per me era solo un grande sogno. Ana Mena, sono molto felice di condividere tutto questo con te, grazie per avermi fatto conoscere meglio il tuo meraviglioso paese. Grazie a tutti voi per il supporto e per l'affetto incondizionato. Quando parti da zero non ti accontenti mai, l'ambizione è forte”.

Infine, Rocco Hunt ha annunciato di essere a lavoro a nuova musica: “Infatti sono già in studio per scrivere cose nuove che non vedo l'ora di farvi ascoltare!”.