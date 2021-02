Chadia Rodriguez presenta "Donne che odiano le donne"

L'intervista

Ospite di Sky Tg24 la rapper, età 22 anni, spiega di voler parlare, tassello dopo tassello, canzone dopo canzone, di tutti quegli argomenti dei quali si cerca di non “parlare mai”

“Nelle mie canzoni c’è tanto di me ma anche tanto delle persone che mi seguono, dopo l’uscita di “Bella così” ho ricevuto tantissimi messaggi, storie, spezzoni di vita dei miei fan e mi fa piacere poter condividere con loro qualcosa tramite la musica”, così l’artista , nata in Spagna da genitori marocchini, spiega il suo progetto. Elegante, pacata, sorridente, Chadia si racconta, afferma di avere un rapporto intenso, vero con le colleghe con le quali collabora, aggiunge che da un certo punto di vista non ci sia nulla di più soddisfacente di far squadra con un’altra donna e uscirne vincitrici. Jack La Furia è il suo mentore. “Mi è sempre stato molto vicino, mi ha sostenuto dal giorno zero, mi ha insegnato tutto quello che sa e di questo sono molto contenta, perché è come se volesse tramandare in me qualcosa di lui” racconta.