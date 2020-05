Chadia Rodriguez dedica alle donne Bella Così

Dopo la pubblicazione di La voce di Chadia, singolo dal testo intenso e diretto, che rispecchia lo stile della rapper con rime serrate e parole dal sapore di rivalsa, l’artista pubblica un nuovo brano dando spazio ad argomenti che da sempre ritiene importanti e che la riguardano in prima persona. Bella Così è un brano dedicato alle donne, contro cyber bullismo e body shaming. Chadia già l’8 marzo, in occasione della festa della donna, ha pubblicato un video sul suo profilo instagram raccogliendo alcuni tra i più feroci commenti che le sono stati postati sui social senza censure (https://www.instagram.com/p/B9d6lwIIymU/ ).



Nei prossimi giorni l’artista svelerà altri dettagli su questo nuovo e importante progetto, che vedrà anche una collaborazione inedita. Chadia Rodriguez conta oltre 100 live in tutta Italia e il successo dell'EP di esordio Avere 20 Anni che l'ha consacrata come la rapper numero #1 nella scena femminile italiana, superando i 100 milioni di stream tra Spotify e YouTube. Di origine metà marocchina e metà spagnola, si è distinta nel filone della trap italiana, portando un tocco di femminilità ma senza rinunciare all’impetuosità espressiva che caratterizza questo genere e ha colpito tutti per i suoi testi e la sua attitudine sfrontata e sessualmente esplicita che contraddistingue le sue colleghe d'oltreoceano, cosa tutt’ora assai rara in Italia, facendole andare a segno ogni singolo.