Chadia Rodriguez (feat. Federica Carta) lancia il singolo Bella Così

Bella così è il cuore di un progetto contro la violenza sulle donne, il cyberbullismo e il body shaming, in cui Chadia Rodriguez ha coinvolto donne con storie complesse e diverse tra loro, che rappresentano la femminilità a 360 gradi. Bella così, brano che oggi l'artista commenterà a Sky Tg24, lancia un messaggio di forza e orgoglio alle donne, per farle sentire a proprio agio con se stesse e con il proprio corpo, ciascuna nei propri pregi e nei propri difetti



Questo brano ripercorre i tratti di Chadia, la scrittura, i testi espliciti e diretti che danno spazio ad argomenti che da sempre ritiene importanti e che la riguardano in prima persona. Alla sua voce si aggiunge quella di Federica Carta, in un intreccio di sonorità e personalità che sprigiona forza unendosi sul beat di Big Fish.

Chadia già l’8 marzo, in occasione della festa della donna, ha pubblicato un video sul suo profilo instagram raccogliendo alcuni tra i più feroci commenti che le sono stati postati sui social senza censure.

In questi giorni l’artista ha anche pubblicato le anteprime di tre racconti di donne: Greta, Melissa e Stefania, ognuna diversa dall’altra ma accomunate dal fatto di essere state vittime di violenza fisica o psicologica. Nelle prossime settimane le interviste verranno pubblicate integralmente sui profili social di Chadia, con lo scopo di far conoscere le singole storie di queste donne in rappresentanza di tutte quelle che sono ancora oggi vittime.