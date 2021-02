Gazzelle, l'album "OK" in anteprima "nascosto" a Milano

Milano è la città scelta per lanciare una campagna pubblicitaria a pochi giorni dall’uscita dell’album “OK” e che offre la possibilità di ascoltare il disco in anteprima Condividi:

In vista dell’uscita di “OK”, nuovo album di Gazzelle (le canzoni più famose) disponibile dal 12 febbraio, è stata lanciata una particolare campagna pubblicitaria che ha permesso ad alcuni fan di poter avere il disco in anteprima. A Milano sono comparse delle cassette antincendio per idranti con dentro il vinile di “Ok”. Il cantautore ha anche pubblicato alcune storie per inviare indizi ai fan e far capire dove fossero state collocate queste cassette. Tutti coloro che riescono a trovare la giusta posizione possono prendere il vinile e ascoltarlo in anteprima. L’iniziativa segue quella partita prima della pubblicazione del primo singolo “Destri” quando a Roma e Milano vennero affissi dei manifesti con alcune frasi della canzone e maxi proiezioni dedicate al singolo.

L’album “Ok”: la tracklist e la collaborazione con tha Supreme La campagna pubblicitaria aumenta ulteriormente l’attesa per “Ok”, nuovo album di Gazzelle. Il progetto discografico è stato anticipato dai singoli “Destri”, certificata doppio disco di platino per oltre 70 mila copie vendute, “Lacri-ma”, “Scusa” e l’ultimo “Belva”, attualmente in rotazione radiofonica. “Un altro pezzetto di vita vera che si stacca da me e diventa più vostro che mio.. Ed è giusto così”, con queste parole Gazzelle ha annunciato l’uscita di “Belva”. La canzone sta per raggiungere oltre 2 milioni di ascolti su Spotify, mentre “Destri” continua a macinare numeri da record e ha superato abbondantemente i 30 milioni di ascolti sulla piattaforma streaming. Sono invece quasi 2 milioni gli ascoltatori mensili di Gazzelle. Questa la tracklist ufficiale di “Ok” che include anche una collaborazione con tha Supreme: Blu Destri GBTR Però Lacrima Ok 7 Belva Coltellata (feat. tha Supreme) Scusa Un po’ come noi Oltre al suo progetto discografico, Gazzelle appare attualmente in rotazione radiofonica anche come autore di “Cerotti”, il nuovo singolo dei Tiromancino. Cerotti, prodotto da Zampaglione e Jason Rooney, farà parte della colonna sonora di Morrison, il film scritto e diretto da Zampaglione che sarà distribuito da Vision Distribution.