Gazzelle, il testo del nuovo singolo "Belva"

In attesa del nuovo album “Ok”, in arrivo il 12 febbraio, il cantautore pubblica l’ennesimo estratto dopo “Destri”, “Scusa” e “Lacri-ma”

È “Belva” il nuovo singolo di Gazzelle (le canzoni più famose), quarto estratto dell’album “Ok”, disponibile dal 12 febbraio. Prodotto da Federico Nardelli e scritto dal cantautore, la canzone arriva dopo il grande successo di “Destri”, doppio disco di platino, “Scusa” e “Lacri-ma”. “Un altro pezzetto di vita vera che si stacca da me e diventa più vostro che mio.. Ed è giusto così”, con queste parole Gazzelle ha annunciato l’uscita di “Belva”.

Nel frattempo è già in pre-save “Ok”, nuovo album che arriva a distanza di tre anni dal fortunatissimo “Punk”. Lo stesso cantautore ha pubblicato la tracklist ufficiale e ha svelato la collaborazione con il produttore tha Supreme per la canzone “Coltellata”: