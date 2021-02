Nitro, arriva l'album "GarbAge Evilution": info e tracklist

approfondimento

GarbAge, la risposta di Nitro al brutto si chiama arte

Ovviamente confermate presenti le collaborazioni con Lazza in “OKAY?!”, Joan Thiele in “No privacy / No caption needed”, Fabri Fibra presente nella traccia “Avvoltoi”, tha Supreme e Gemitaiz che hanno collaborato nel brano “RAP SHIT”, Ocean Wisdom, Ward 21 e Victor Kwality in “MURDAMURDAMURDA”, Dani Faiv in “Come non detto”, Giaime per la traccia “Gostoso” e Doll Kill in “Blood”. Tutte le canzoni fanno parte della tracklist originale di “GarbAge”. L’album, uscito il 6 marzo, ha debuttato al primo posto della classifica dei più venduti in Italia. A Sky Tg24 aveva spiegato perché la scelta del nome “GarbAge”: “La mia risposta è l’arte, è la sola cosa che dalla spazzatura può fare uscire i diamanti. Io reagisco così. Sarò cinico ma io non voglio più salvare il mondo: merita ancora di essere salvato con la musica? Questi giorni confermano che i medici salvano il mondo, non i musicisti. Io instillo il dubbio, la domanda, il confronto. Il mio compito è ispirare”.