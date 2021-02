Super Bowl 2021: il video delle prove di Miley Cyrus

Mancano pochi giorni all’attesa cinquantacinquesima edizione del Super Bowl che per la seconda volta consecutiva andrà in onda dalla Florida, quest’anno dal Raymond James Stadium di Tampa, dodici mesi fa dall’Hard Rock Stadium di Miami quando Jennifer Lopez (FOTO) e Shakira infiammarono il pubblico con la performance durante la quale proposero alcuni dei loro brani più iconici, tra questi She Wolf, Whenever, Wherever, Hips Don’t Lie, Get Right, Waiting for Tonight e On the Floor.