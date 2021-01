Olivia Newton-John e la figlia insieme in un duetto VIDEO

La mitica cantante e attrice ha pubblicato a sorpresa un brano in cui canta assieme alla figlia 35enne. Un ritorno che per i fan si rivela una notizia molto piacevole, soprattutto per via dei gravi problemi di salute di cui ha sofferto la Newton-John negli ultimi anni Condividi:

La mitica cantante e attrice Olivia Newton-John è tornata, stavolta in veste solo canora: assieme alla sua unica figlia Chloe Lattanzi - che ha seguito le orme della madre dedicandosi alla recitazione e al canto - ha interpretato una canzone dal titolo The Window in the Wall.

Uscita da poche ore con relativo videoclip che ritrae madre e figlia assieme mentre cantano sulle note emozionanti di un pianoforte e con una cornice bucolica che fa da sfondo, la canzone conta oltre 100mila visualizzazioni su YouTube. E si rivela una sorpresa molto piacevole per i fan della Newton-John.

Un nuovo brano con la figlia dall’ultimo pubblicato nel 2015 con Chloe

approfondimento Olivia Newton-John ieri e oggi: le foto più belle dell'attrice The Window in the Wall non è la prima collaborazione tra Olivia Newton-John e la sua unica figlia (avuta 35 anni dall’attore e ballerino statunitense Matt Lattanzi): già nel 2015 le loro ugole sono state "co-protagoniste" di un pezzo, ossia You Have to Believe.

Allora si era trattato di una remake del celebre singolo della madre, Magic, dall’album Xanadu.

Xanadu è il nono album del gruppo musicale di rock sinfonico britannico Electric Light Orchestra, uscito nel 1980. Ha fatto da colonna sonora del film musicale omonimo e contiene sia canzoni degli Electric Light Orchestra sia pezzi di Olivia Newton-John, tra cui appunto la prima traccia Magic.

Una bella notizia per i fan di Olivia Newton-John approfondimento Grease, la reunion di John Travolta e Olivia Newton-John dopo 41 anni I fan di Olivia Newton-John non si aspettavano questa bella sorpresa perché la cantante non aveva preannunciato nulla. A poche ore dalla pubblicazione del video musicale, il magazine People ha diffuso la notizia.

Una "buona nuova" - come si suol dire - per il pubblico affezionatissimo di Olivia, un folto seguito per cui lei è un vero mito in carne e ossa. Oggi 72enne, Olivia Newton-John nel 2019 ha dovuto combattere per la terza volta contro il cancro al seno, per questo motivo vederla nel video con quella sua innata gioia di vivere, energia e positività che da sempre la contraddistinguono è non meno importante della canzone in sé. E nonostante le 72 primavere di quest’artista eccezionale, anche le sue corde vocali non sembrano invecchiate di un giorno, per non dire di un'ora: la meravigliosa voce che, assieme al suo talento recitativo, ha reso Olivia Newton-John una diva internazionale è rimasta invariata.