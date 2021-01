Più di 40.000 visualizzazioni su YouTube per l’emozionante videoclip del singolo che anticipa la pubblicazione di Petrichor, in uscita il 12 febbraio

Non c’è più musica è la bellissima collaborazione che unisce due talenti della scena nostrana e inglese: da una parte il rivoluzionario Mr. Rain e dall’altra una delle voci più calde e avvolgenti del panorama discografico internazionale, la cantautrice britannica Birdy, classe 1996 .

Mr. Rain: il videoclip ufficiale

Mr Rain, il nuovo album è "Petrichor": info e data di uscita

Nei giorni scorsi il rapper ha entusiasmato i fan annunciando la pubblicazione del nuovo album Petrichor, in uscita il 12 febbraio. Nell’attesa, Mr. Rain ha regalato un'anticipazione del progetto discografico che arriverà a circa tre anni di distanza da Butterfly Effect, certificato con un prestigioso disco d’oro per aver venduto più di 25.000 copie.

Non c’è più musica amalgama alla perfezione il timbro del cantante con la voce di People Help The People; poche ore fa Mr. Rain ha pubblicato il videoclip ufficiale del brano che ha immediatamente raccolto commenti postivi tanto da contare già oltre 40.000 visualizzazioni su YouTube.