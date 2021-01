Mr Rain, il nuovo album è "Petrichor": info e data di uscita

La sua “ Fiori di Chernobyl ” è stata tra le canzoni più ascoltate del 2020, un successo bissato dall’uscita di " 9.3 " ( il video del brano ) e "Via di qua" in collaborazione con J-Ax e che ha raggiunto oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Mr Rain ora è pronto a pubblicare nuova musica e ha annunciato con un video pubblicato sui social l’arrivo di “ Petrichor”, il nuovo album . La data di uscita è fissata il 12 febbraio e lo stesso rapper ha spiegato com’è nato il nuovo album: “Il 2020 per me è stato un anno intenso di emozioni, grazie a Fiori di Chernobyl sono riuscito a ritrovare l’ispirazione per comporre nuova musica e scrivere canzoni”. “Petrichor” è il terzo album da solista di Mr Rain e arriva a tre anni di distanza da “Butterfly Effect”.

Petrichor, il significato del titolo del nuovo album di Mr Rain

“Petrichor”, il nuovo album di Mr Rain, nasce in un momento preciso della carriera del rapper. Lo stesso artista spiega di essere cresciuto dopo l’uscita di “Fiori di Chernobyl”: “È come se qui in questo album, sin dalla copertina in cui ho una nuvola in testa, avessi raggiunto per sviluppo artistico una versione pro, aggiornata, di me. È il mio viaggio per versi (che in me sono sempre immagini), è un cerchio che parte proprio da Fiori di Chernobyl (l’ho scritta per aiutarmi, l’ho usata per darmi una mano come uno psichiatra personale per superare un periodo buio, certi problemi che ho avuto)”. Il titolo è spiegato dallo stesso Mr Rain nella nota stampa che annuncia l’uscita dell’album: "Significa il profumo della pioggia. La scelta non è casuale perché Mr Rain scrive, compone, ed è ispirato solo quando c'è il profumo della pioggia". Il petricore è un termine coniato da due ricercatori australiani per indicare il profumo di pioggia sulla terra asciutta.