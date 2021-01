Mr. Rain e Birdy: è uscito il nuovo singolo Non c’è più musica

La collaborazione anticipa la distribuzione di Petrichor , il nuovo album del rapper in uscita il 12 febbraio

Da un lato uno degli artisti più rivoluzionari del panorama discografico, dall’altro la giovante cantante britannica che ha dominato le classifiche a livello internazionale, Mr. Rain e Birdy sono la nuova coppia esplosiva che ha deciso di unirsi sulle note del brano Non c’è più musica.

Non c’è più musica: il duetto

Mattia Balardi, nome all’anagrafe del rapper, ha appena alzato il sipario sul nuovo progetto discografico che vedrà la luce a breve.

Il talentuoso artista ha pubblicato il singolo in collaborazione con una delle voci britanniche più avvolgenti del panorama discografico, infatti Mr. Rain e Birdy, classe 1996, hanno unito i loro timbri per il duetto Non c’è più musica riscuotendo immediatamente un successo straordinario.