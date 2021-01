Giuni Russo, il nuovo album postumo della cantante scomparsa nel 2004

A distanza di oltre 16 anni dalla scomparsa di Giuni Russo, proseguono la riscoperta, il recupero e la divulgazione dello straordinario patrimonio artistico della cantautrice siciliana. Dal 15 gennaio è disponibile infatti in formato CD e vinile color verde trasparente il nuovo album postumo “Aliena – Giuni dopo Giuni”, composto da 11 tracce tra cui ben 4 brani inediti. Si tratta di un progetto celebrativo che propone nuove versioni dei brani più significativi editi dopo la prematura scomparsa dell'artista, tutti arrangiati e rielaborati nel 2020. Tra queste anche la struggente "Song of Naples (O sentiero d''o mare)" ultima composizione di Giuni Russo risalente alla primavera del 2004, pochi mesi prima della sua scomparsa. Da sottolineare anche i brani "Gli uomini di Hammamet" e "La forma dell'amore”, incisioni demo arrangiate e completate in studio per arricchire ulteriormente questo progetto.

La tracklist di “Aliena”: 4 inediti e nuove versioni

Questa la tracklist di “Aliena – Giuni dopo Giuni”, l’album postumo di Giuni Russo:

Gli uomini di Hammamet Para siempre (2020 Remaster) La forma dell’amore Song of Naples (O sentiero d’o mare) Sharazad (2020 Remaster) Non voglio andare via (2020 Remaster) Cercati in me (2020 Remaster) La sua voce (Come sei bella) Tu che ne sai (2020 Remaster) Pekino La forma dell’amore (demo version) [Ghost Track]

L'album si chiude con "Pekino", decimo brano della tracklist se non si considera la ghost track. Giuni Russo si cimenta nel canto unico dell'antica "Opera di Pechino" (patrimonio Unesco) con impressionanti improvvisazioni vocali e sfoggiando tutta la sua capacità. "Aliena - Giuni dopo Giuni" è prodotto da M.Antonietta Sisini, mentre l’artwork con immagini esclusive tratte dall'Archivio GiuniRussoArte è composto da foto inedite di Mauro Balletti ed elaborazioni grafiche.