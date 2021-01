New Radicals, la band si riunisce dopo oltre vent'anni per Biden

New Radicals: il comeback del gruppo

È il 10 novembre 1998 quando i New Radicals fanno il loro debutto con You Get What You Give, il resto è storia. Il brano conquista velocemente le classifiche in ogni angolo del pianeta diventando un inno alla vita, alla spensieratezza e alla libertà, come dimenticare il ritornello: “But when the night is falling / You cannot find the light / You feel your dreams are dying / Hold tight / You've got the music in you / Don't let go / You've got the music in you / One dance left / This world is gonna pull through / Don't give up / You've got a reason to live / Can't forget / We only get what we give”.

Il videoclip ufficiale del singolo conta oggi oltre cento milioni di visualizzazioni su YouTube, impossibile non citare l’iconico video musicale, uno dei più popolari dell'ultimo decennio del terzo millennio, in cui un numeroso gruppo di ragazzi prende il controllo di un centro commerciale organizzandoci una festa.