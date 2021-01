Sia, è uscito il video ufficiale di Hey Boy con Burna Boy

Una nuova collaborazione destinata a scalare le classifiche, ottimi riscontri anche per il videoclip ufficiale

Il videoclip del singolo vede protagonisti i due artisti in versione animata all’interno di un locale tra giochi di luce, coreografie ed effetti speciali.

Sia , rivelatasi una delle artiste di maggior successo dell’ultimo decennio, è ora pronta per scalare nuovamente le classifiche in ogni angolo del pianeta grazie alla collaborazione con Burna Boy , all’anagrafe Damini Ebunoluwa Ogulu .

Sia Kate Isobelle Furler, questo il nome all’anagrafe, si è imposta come un vero e proprio fenomeno mediatico conquistando numerosi riconoscimenti, tra questi tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito per aver venduto rispettivamente più di tre milioni e oltre 1.800.000 copie dell’iconico singolo Chandelier.

Parallelamente alla carriera musicale, la cantante ha deciso di cimentarsi anche con la settima arte, infatti tra pochi giorni sarà la volta di Music, la prima pellicola che la vedrà coinvolta anche in qualità di regista.

Il film, in uscita negli Stati Uniti d’America il 10 febbraio in alcuni cinema selezionati e due giorni dopo on demand, rinnova il sodalizio dell’artista con Maddie Ziegler, protagonista di numerosi suoi videoclip musical.

La giovane ballerina e Kate Hudson saranno le protagoniste del musical in cui interpreteranno le sorelle Kazu e Music, costrette a dover affrontare numerose sfide, al loro fianco il vicino di casa Ebo, interpretato da Leslie Odom Jr.