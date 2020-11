Con un post pubblicato sui social, Claudio Baglioni ha rivelato la tracklist dell’album “In questa storia, che è la mia” in arrivo a sette anni di distanza da “ConVoi”. Si tratta di un concept album composto da 14 brani tra cui 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale. La chiusura del lavoro è dedicata alla “parabola dell’amore”. Si tratta di una riflessione sul modo nel quale questa forza straordinaria, che tutti viviamo senza conoscerla mai veramente, travolga le nostre esistenze, rendendole esperienze uniche e sempre degne di essere vissute. L’album “In questa storia, che è la mia” sarà disponibile dal 4 dicembre in digitale e in 5 edizioni fisiche differenti:

CD singolo con le 14 canzoni inedite

doppio CD Deluxe, arricchito con foto esclusive e 4 brani in versione acustica.

Cd singolo formato doppio LP 180gr black

doppio CD Deluxe formato doppio LP 180gr black

doppio vinile Deluxe, ordinabile solo online, con 14 canzoni inedite, foto esclusive, 2 brani in versione acustica e foto autografata

Dall’album sono già stati estratti i singoli “Gli anni più belli” e “Io non sono lì”. Questa la tracklist di “In questa storia, che è la mia”:

capostoria

altrove e qui

1. non so com'è cominciata

gli anni più belli

quello che sarà di noi

in un mondo nuovo

2. al pianoforte ogni giorno

come ti dirò

uno e due

mentre il fiume va

3. e firmo in fede un contratto

pioggia blu

mal d'amore

reo confesso

4. adesso è strano pensare

io non sono lì

lei lei lei lei

dodici note

uomo di varie età

finestoria