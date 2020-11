Claudio Baglioni, il nuovo singolo è "Io non sono lì"

Dopo “Gli anni più belli”, il cantautore annuncia il nuovo brano tratto dall’album “In questa storia, che è la mia”. Una ballad intensa e nostalgica sulla distanza di una coppia

“Io non sono lì”, nuovo singolo di Claudio Baglioni, sarà disponibile dal 6 novembre. L’annuncio è arrivato sui canali social del cantautore con un lungo messaggio che anticipa il suo prossimo e atteso album di inediti “In questa storia, che è la mia”. Il progetto, disponibile dal 4 dicembre, uscirà in digitale e in 5 versioni diverse. Il singolo “Io non sono lì”, arriva dopo il successo di “Gli anni più belli”, canzone inserita nella colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino.

Il tema del singolo “Io non sono lì” approfondimento Claudio Baglioni, le canzoni più famose della sua carriera Nel lungo messaggio pubblicato, viene raccontato il tema della canzone “Io non sono lì” che vede la partecipazione di Celso Valli al pianoforte, Gavin Harrison alla batteria e Paolo Gianolio al basso e alle chitarre. Il brano racconta “la distanza di una coppia che vive un distacco che nessuno sa se sia provvisorio o definitivo, preludio o coda, anteprima o bilancio di un amore”. Una ballad intensa e nostalgica, che indaga pensieri, emozioni, delusioni e speranze di ciascuno. “Lei è lontana e lui immagina il trascorrere delle sue giornate - in un’altra casa e forse anche un’altra città - nella semplicità dei gesti e momenti di una quotidianità che solo l’amore sapeva o saprà rendere straordinaria”, si legge nel comunicato che annuncia l’arrivo della nuova canzone. “Dalla mattina quando lei si sveglia ed esce per andare a lavorare, ai rari momenti dedicati a sé stessa, fino a quelle serate nelle quali il peso della giornata è tale da avere ragione di qualunque altra cosa”.