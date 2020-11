"Father and son", la canzone di Cat Stevens compie 50 anni

Sono passati cinquant’anni dalla pubblicazione di “Father and son”, il brano più famoso e amato della carriera di Cat Stevens. Un pezzo, pubblicato il 23 novembre del 1970 con l’album “Tea for the Tillerman”, che cinquant’anni fa descrisse con la passionalità dei versi e l’elegante tessuto folk-pop della musica – in un’epoca già caratterizzata dal gap generazionale - dello scontro tra genitori e figli.

Nel 1969 Cat Stevens ha 21 anni e ha appena rischiato la vita a causa della tubercolosi. Nonostante la giovane età ha già inciso tre album, e dopo un anno di convalescenza in un sanatorio di Londra comincia a lavorare a un musical insieme all'attore Nigel Hawthorne, ispirato alla Rivoluzione russa, dal titolo "Revolussia": sarebbe dovuto diventare un film ma il progetto non va mai in porto. Alcune canzoni scritte per quel musical raccontano di un ragazzo che voleva unirsi alla rivoluzione contro i desideri del padre che lo voleva a condurre una vita più tranquilla, a lavorare nella fattoria di famiglia: una metafora contro l'establishment, espressione del conflitto generazionale. Tra queste canzoni c'è proprio "Father and Son".

IL TESTO

"Father and son" è una conversazione dove il padre consiglia a suo figlio di restare a casa, sistemarsi e trovare una ragazza, di prendersi il proprio tempo e ponderare per bene il proprio futuro. Questa è la via della felicità, secondo il padre, che si vede rispondere dalla frustrazione di suo figlio, che resta convinto di voler andarsene ed è abbattuto perché suo padre non fa alcuno sforzo per capire i suoi motivi o addirittura per ascoltarlo.

UNA MELODIA MEMORABILE

Per esprimere in musica questo quadretto di conflitto familiare e generazionale, Cat Stevens sceglie di alternare nelle strofe i punti di vista del padre e del figlio, e di cantare con una tonalità più bassa quelle del genitore, alzandola invece quando a raccontare è il giovane. Non c'è il ritornello, ma la melodia che sorregge il brano è memorabile: basta l'attacco con "It's not time to make a change...". Anche se la storia del brano è inventata, un'influenza potrebbe averla avuta la relazione con suo padre, Stavros Georgiou. Suo padre possedeva un ristorante a Londra e Cat Stevens ha lavorato lì come cameriere fino a quando non ha firmato un contratto discografico all'età di 17 anni. Stavros sperava che suo figlio si unisse all'azienda di famiglia.