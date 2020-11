50 anni fa il Testamento di Tito: i Comandamenti di Fabrizio De André

approfondimento

10 grandi album che compiono 50 anni nel 2020

L'idea iniziale de La buona novella, concept-album sulla vita di Gesù ispirata a fonti alternative a quelle del tradizionale Catechismo, non era farina del sacco di De André: era venuta al produttore Roberto Dané, che già nel 1969 aveva proposto all'etichetta milanese Belldisc di realizzare un disco sui Vangeli apocrifi con Duilio Del Prete, interprete di numerose canzoni di Jacques Brel (come attore lo ricorderete per esempio in Amici Miei nel ruolo del Necchi). La risposta di Antonio Casetta, proprietario della Belldisc, era stata naturale come l'uovo di Colombo: “Ma perché non lo facciamo fare a De André?”.

Del resto, l'idea di mettere in musica i Vangeli apocrifi – che non vuol dire “falsi” o “proibiti”, ma semplicemente “altri” rispetto a quelli ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa – era comunque perfettamente nelle corde del De André anarchico e provocatore che aveva vissuto pienamente le contestazioni del Sessantotto e considerava i Vangeli una lettura perfettamente in linea con le sue idee politiche: “Sono il più bel libro d'amore che sia mai stato scritto”. Paradossalmente, il personaggio meno esposto e visibile è proprio quello di Gesù Cristo, che nei Vangeli apocrifi ha un ruolo meno centrale che in quelli tradizionali: si preferisce dare più spazio per i genitori Giuseppe e Maria, dipinti in maniera molto più umana e “terrena”, e non c'è traccia di Gesù per tutto il periodo dell'infanzia, della predicazione e dei miracoli. Dalla nascita si passa direttamente alla Passione e alla morte, evocata in quello che è il pezzo più importante di tutto l'album, nonché uno dei preferiti da De André insieme ad Amico fragile: un pezzo in cui Cristo non viene mai nominato direttamente (al massimo ci si riferisce a lui come “quel nazzareno”), ma “c'è sempre: è il filosofo anarchico, il profeta dell'amore che dalle quinte determina tutto”, come scrive Cesare G. Romana nel libro Smisurate preghiere. Il punto di vista geniale di De André e quello del “buon ladrone” Tito, crocifisso alla destra di Cristo (alla sua sinistra c'era invece Dimaco, il “ladrone cattivo” - e come commenterà De André, “chissà perché uno era buono e uno era cattivo...”).

Arrangiato dal maestro Gian Piero Reverberi, il disco fu registrato negli studi milanesi della Ricordi con l'accompagnamento musicale dei Quelli, un gruppo beat che due mesi prima aveva anche lavorato all'incisione di Emozioni di Lucio Battisti e l'anno successivo avrebbe definitivamente cambiato nome in Premiata Forneria Marconi. L'unico brano dell'album non composto interamente da De André era proprio Il Testamento di Tito: inizialmente “Faber” aveva composto una melodia di cui però non era molto soddisfatto, di fatto canticchiando il testo su Blowin' in the wind di Bob Dylan. Confidò la cosa all'amico e collega Michele Maisano (cantante genovese che negli anni Sessanta visse un periodo di lunga notorietà con il nome d'arte di Michele) e questi gli consigliò il compositore bolognese Corrado Castellari, con cui si mise al lavoro per una nuova musica. Castellari è citato nei ringraziamenti sulla copertina del disco.