Depeche Mode, "The Third Chimpanzee" è il nuovo EP di Martin Gore

A cinque anni di distanza dall’ultimo album “MG”, il cantante e musicista inglese, fondatore della band, ha annunciato il suo nuovo lavoro, in uscita il 29 gennaio 2021

Martin Gore, membro fondatore dei Depeche Mode (FOTO), torna solista con un nuovo EP "The Third Chimpanzee", in uscita il 29 gennaio 2021.

Martin Gore, esce "The Third Chimpanzee" approfondimento Depeche Mode: le canzoni più famose della loro carriera A cinque anni di distanza dall’ultimo album “MG” Martin Gore, cantante, musicista e membro fondatore dei Depeche Mode, ha annunciato l’uscita del suo nuovo EP da solista “The Third Chimpanzee” composto da cinque pezzi strumentali. Il lavoro uscirà il 29 gennaio 2021 per Mute, ed è stato scritto e prodotto da Martin e registrato quest’anno all’Electric Ladyboy a Santa Barbara, California. “Il primo brano che registrai - si legge nel comunicato stampa - aveva un sound che non era umano. Sembrava quasi derivasse da un primate. Decisi di chiamarlo “Howler” come la scimmia. Dopodiché, quando arrivò il momento di dare un nome all’EP, ricordai di aver letto ‘The Rise and Fall of the Third Chimpanzee’. Aveva senso chiamarlo così, dato che l’EP era per un terzo prodotto da scimpanzé”. Il primo singolo dell'EP è Mandrill.

"The Third Chimpanzee" sarà pubblicato su CD, su vinile celeste 12” in edizione limitata (che include una stampa artistica) e in digitale. Ecco la tracklist di "The Third Chimpanzee": Howler Mandrill Capuchin Vervet Howler’s End