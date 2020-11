Maneskin, Damiano e Victoria sono positivi al coronavirus

L'annuncio della band sul profilo Instagram ufficiale: "Rimanete distanziati e usate le mascherine", è l'appello. "Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento"

Victoria e Damiano dei Maneskin sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha annunciato la stessa band sul profilo ufficiale Instagram: "Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento", si legge nel post. "Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti" (LO SPECIALE CORONAVIRUS).