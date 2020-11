Vasco Rossi ricorda il duetto "La faccia delle donne" con Curreri

Come ormai da diverso tempo, Vasco Rossi (FOTO) è attivissimo sui social e spesso condivide per la gioia dei fan anche scatti dallo studio di registrazione. In altri casi invece ripesca dall’enorme archivio video alcune chicche davvero particolari. Questa volta il rocker ha scelto un duetto con Gaetano Curreri per la canzone “La faccia delle donne”, pubblicata dagli Stadio nell'omonimo loro secondo album del 1984. Il brano è stato composto da Vasco Rossi e Ambrogio Lo Giudice per il testo e da Gaetano Curreri, leader del gruppo, per la musica. Il video pubblicato da Vasco Rossi è una versione dal vivo proposta nel 1998 durante la trasmissione “Taratatà”. Per l’occasione il cantautore ha spiegato perché non ama il concetto di duetto: “Non ho mai amato i duetti. hanno un senso solo se sono artisticamente validi e divertenti, altrimenti sono soltanto due che cantano insieme e nulla più, come quando all'asilo ti fanno cantare le canzoncine mano nella mano con i tuoi compagni. Ma è una mia posizione, ho il massimo rispetto per quelli che duettano”.