Vasco Rossi: "La prossima sarà una canzone d'amore"

Vasco Rossi e la nuova canzone

approfondimento

Vasco Rossi: “Per cambiare il mondo bisogna cambiare tutto"

Del nuovo brano si sa ancora pochissimo. Nei giorni scorsi Vasco è stato a Milano per lavorare al video della canzone che, ad un anno di distanza, farà seguito al suo ultimo singolo “Se ti potessi dire”. Vasco è stato visto, infatti, insieme al suo regista di fiducia, Pepsy Romanoff, per cercare una location per il video. Con un nuovo post su Instagram il rocker di Zocca ha parlato poi della sua idea di amore e di romanticismo. “Amore e Romantico: due parole sulle quali oggi si fa una grande confusione (e non sono le uniche purtroppo). La parola amore è usata spesso come sinonimo di passione o attrazione sessuale. Io amo, nel senso che desidero. Ti amo, uguale pretendo da te fedeltà, passione. Voglio comunque essere corrisposto, in realtà ti voglio possedere sessualmente o come si possiede una cosa. Niente di più lontano dal vero significato di amore, che è dare senza chiedere nulla in cambio. La parola Romantico usata come sinonimo di sentimentale, sdolcinato, quasi patetico. Invece Romantico (da romanticismo) ha sempre avuto per me un significato quasi eroico. Vivere pericolosamente e spericolatamente (e non intendo uso o abuso di droghe) per tendere a realizzare i propri sogni o ideali a ogni costo. Ed è ciò che ho fatto”. L'uscita del nuovo singolo ancora non si conosce ma probabilmente non bisognerà aspettare molto.