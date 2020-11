Myss Keta ha appena pubblicato una nuova anticipazione dell’imminente Il cielo non è un limite, in uscita venerdì 13 novembre

Myss Keta: il nuovo singolo è Due

La canzone, distribuita venerdì 6 novembre, riprende uno dei brani più celebri e amati degli anni ’90 aggiungendo il tocco unico dell’artista milanese, il singolo in questione è Two Times di Ann Lee, uno dei tormentoni più celebri dell’ultimo decennio dello scorso millennio in grado di conquistare numerose certificazioni in tutto il mondo, tra le quali un disco d’oro nel Regno Unito e un disco di platino in Australia per aver venduto rispettivamente più di 500.000 e oltre 70.000 copie.

Due di Myss Keta è un brano esplosivo che rimane in testa al primo ascolto dando prova, ancora una volta, del talento e dell'originalità del collettivo Motel Forlanini.

Nelle scorse ore Myss Keta ha pubblicato anche il lyric video su YouTube che conta al momento migliaia di visualizzazioni.