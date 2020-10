Myss Keta, annunciato il nuovo EP Il cielo non è un limite

Il cielo non è un limite: in uscita il 13 novembre

Il 28 agosto la voce di Pazzeska ha pubblicato il singolo Giovanna Hardcore riscuotendo immediatamente grandi consensi tanto che al momento il video ufficiale conta oltre 700.000 visualizzazioni su YouTube.

Dopo aver rivelato l’arrivo di possibili novità, poche ore fa Myss Keta ha comunicato l’uscita del nuovo EP Il cielo non è un limite attraverso un video che ha ottenuto più di 70.000 visualizzazioni su Instagram. Il filmato, completamente in bianco e nero, vede la cantante in cima alla celebre Torre Galfa di Milano da cui è possibile scorgere la città dall’alto.