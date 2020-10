FIMI, Ernia stabile al primo posto dei singoli più venduti in Italia

approfondimento

"Gemelli", il rapper Ernia presenta il nuovo album a Sky Tg24

Al secondo posto della classifica troviamo Gazzelle con Destri, medaglia di bronzo per il brano Altalene di Bloody Vinyl, Slait, Tha Supreme, Mara Sattei e Coez, quarta posizione per Rocco Hunt e Ana Mena con la travolgente collaborazione A un passo dalla luna, seguono i Purple Disco Machine e Sophie And The Giants con Hypnotized.

Sesto posto per Fedez (FOTO) con Bella storia, subito dopo Head & Heart di Joel Corry e MNEK, Wood di 24kGoldn e Iann Dior, Chico di Gué Pequeno, Rose Villain e Luchè, chiudono la Top10 Rondodasosa e Capo Plaza con Slatt.