Renato Zero, il 30 ottobre esce "Zerosettanta Volume 2": la tracklist

Il 30 ottobre arriva il secondo album di inediti della trilogia Zerosettanta per festeggiare i 70 anni del cantautore

Tutto pronto per il nuovo album di inediti di Renato Zero. Dopo la pubblicazione del Volume 3, il 30 ottobre sarà il turno di “Zerosettanta Volume Due”, anticipato dall’uscita del singolo “L’amore sublime”. Quattordici le tracce presenti e svelate dallo stesso cantautore sui suoi social. Renato Zero ha descritto il suo progetto dando spazio in questo caso a chi lo ha accompagnato in questa speciale avventura: “Tre arrangiatori di grande esperienza e spessore. Tanti musicisti, da far impallidire i più aggressivi plugin, si susseguono in questa triplice esperienza discografica. Collaborazioni autorali eccellenti. Mentre il Covid allontana... la Musica avvicina. Contrastando la solitudine del Pro Tools e i suoi effetti debilitanti! Di nuovo Zero!”. Poi la presentazione del Volume 2 “Con altre sfumature. Altre sonorità e contenuti. In questi tre album tutta la libertà d’azione che ho sempre manifestato e raccomandato a chiunque. Il Volume Due quindi, racchiude ancora sorprese e sperimentazioni. In un carosello di atmosfere sempre diverse e sicuramente impeccabili”.

La tracklist di Zerosettanta Volume Due approfondimento Renato Zero, su Instagram le cover del triplo album per i 70 anni Il messaggio si conclude con Renato Zero che augura buon ascolto ai suoi fan dopo aver garantito un risultato davvero sorprendente. E poi l’invito “Emozionatevi se avete coraggio”. Questa la tracklist di “Zerosettanta Volume Due”: “Il grande incantesimo” “L’amore sublime” “La logica del tempo” “Non è amore” “Prima che sia tardi” “L’idea di te” “In manette l’astinenza” “Bella scommessa” “Vergognatevi voi” “La mia carezza” (per Virginia e Ada) “Troppi cantanti pochi contanti” “Come non amarti” “Grandi momenti” “Se sono qui”

approfondimento Le canzoni più famose di Renato Zero Per annunciare la data di uscita del VOLUME DUE, Renato Zero aveva affidato le sue parole ancora una volta ai social, strumento fondamentale per presentare il suo progetto: “Appunti. Riflessioni. Strategie. Su come poter affrontare una quantità di anni così impegnativi, ma nel contempo, così meravigliosamente intriganti. Accettando di buon grado l’idea, di ripartire ancora una volta, dal medesimo, insostituibile: ZERO”. Un messaggio che ha catturato l’attenzione di oltre 5500 fan pronti ancora una volta ad immergersi nel mondo di Renato Zero.