Morto José Padilla, dj di Ibiza noto per la musica chillout

Il famoso dj, che ha lanciato il genere chillout, si è spento domenica notte a 64 anni a causa di un cancro al colon

Ibiza dice addio ad uno dei suoi più noti e amati rappresentati, il dj José Padilla, scomparso domenica notte a 64 anni a causa di un cancro al colon. "La sua famiglia e i suoi amici vorrebbero ringraziare tutti coloro che hanno inviato donazioni e messaggi di sostegno per contribuire a rendere i suoi ultimi mesi più facili, e tutto lo staff del Can Misses Hospital per essersi preso cura di lui fino alla fine", hanno fatto sapere i familiari attraverso il canale Instagram ufficiale del dj. "Adesso se n'è andato e il tramonto a Ibiza non sarà più lo stesso senza di lui, ma la bellissima musica di José Padilla resterà con noi per sempre. Adiós maestro".

Josè Padilla si è spento nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre nell'ospedale Can Misses in cui era ricoverato dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon. Il dj aveva scoperto la malattia a luglio e aveva chiesto ai suoi fan di aiutarlo a raccogliere i fondi su GoFundMe necessari a pagarsi le cure. "Ciao amici, sfortunatamente ho alcune brutte notizie da darvi" aveva scritto Padilla ai suoi fan. "Qualche giorno fa sono stato trasportato in ospedale e mi hanno diagnosticato un cancro al colon e in questo momento sto aspettando di sapere quando mi opereranno. La mia situazione non è affatto delle migliori, sono completamente a terra dopo 5 mesi senza alcun tipo di introito economico. Per questo non so neanche in che modo pagare l'affitto, per questo umilmente vi chiedo di aiutarmi con delle donazioni. Grazie". L'obiettivo era quello di arrivare a 20 mila euro e ci era riuscito grazie al supporto dei tantissimi fan.

José Padilla - Immagine tratta dal profilo Facebook @José Padilla