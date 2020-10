E' morto James Redford, terzo figlio di Robert: aveva 58 anni

approfondimento

Robert Redford annuncia il ritiro dalle scene come attore

Nato nel 1962, figlio dell'attore e della sua prima moglie Lola Van Wagenen, lottava da due anni con il cancro: apprezzato documentarista e regista di film come Resilience, un lavoro interessante sulla scienza e sulla medicina realizzato nel 2016; dello stesso tenore era The Strangers, in cui raccontava in prima persona l'esperienza del trapianto di fegato a cui si era sottoposto nel 1993. Come suo padre era politicamente impegnato e si era esposto anche contro i negazionisti del Covid-19, oltre che contro Donald Trump. È la seconda volta che Redford perde un figlio: era già successo nel 1959 con il suo primogenito, Scott, scomparso dopo due mesi di vita a causa di una sindrome letale infantile.