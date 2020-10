Aiello, uscito il video di "Che canzone siamo"

Dopo il successo di “Vienimi (a ballare)”, il cantautore cosentino pubblica il video del nuovo singolo

Il dolore di un amore finito, è questo il tema principale del video di “Che canzone siamo”, nuovo singolo di Aiello (FOTO). Dopo il successo di “Vienimi (a ballare) ” , il cantautore cosentino ritorna in scena con una ballad moderna che evidenzia ancora una volta la sua vena artistica. "'Che canzone siamo' è quella domanda che avremmo voluto fare e che non abbiamo fatto - ha spiegato Aiello - è una confessione rivelatrice, è guardare dritto l'orizzonte, perché il peggio è passato… quando realizzi che incontrarsi è stato il regalo più bello della vita, ma anche perdersi è stato salvifico per tutti". Il video di “Che canzone siamo” è stato diretto da Giulio Rosati e racconta il dolore della fine di una storia d’amore e il viaggio nei sentimenti nel ricordo della persona amata. La malinconia del protagonista è identificata dall’atmosfera cupa, dove la nebbia avvolge ogni cosa. Ma dopo il buio della fine c'è sempre la ripresa di un nuovo inizio. Questa rinascita viene simboleggiata dalla luce che fuoriesce dai tagli sulle mani e sul petto del cantante.

Il video “Che canzone siamo” approfondimento Aiello, le sue canzoni più famose La scena si svolge in un parcheggio con Aiello, protagonista del video, che accanto alla sua auto è avvolto dalla nebbia. La malinconia e il dolore del cantante viene contrastata dalla luce che appare pian piano sulla scena e tra le cicatrici. Dal suo petto fuoriesce la luce della rinascita e della speranza di tornare a vivere. Alcune immagini del video erano state pubblicate dallo stesso Aiello sui suoi account social, una piccola anteprima per annunciare il nuovo singolo. “Incontrarsi è stata una fortuna”..ma ammettilo anche tu che perdersi ha salvato entrambi” canta Aiello prima di apparire in un’immagine in stile fantasy e risorgere dalla notte cupa. Il cantautore ha commentato con emozione il riscontro ottenuto dal video nelle prime ore dalla sua pubblicazione: “Ho gli occhi appannati da stanotte per “colpa” vostra, ma prometto che vi leggeró tutti”. Il video è tra le tendenze di YouTube ed ha già superato le 200 mila visualizzazioni.