Aiello, il testo del nuovo singolo "Che canzone siamo"

“Che canzone siamo” è il nuovo singolo di Aiello (FOTO), cantautore calabrese reduce dal successo di “Vienimi (a ballare)”, certificato disco d’oro con 10 milioni di stream e più di 9 milioni di views. Dopo l’album “Ex voto”, trainato dai singoli “Arsenico” e “La mia ultima storia”, Aiello ritorna con un singolo che si pone una domanda, così come scritto dallo stesso artista sui social: “’Che canzone siamo’ è quella domanda che avremmo voluto fare e che non abbiamo fatto, è una confessione rivelatrice, è guardare dritto l’orizzonte, perché il peggio è passato… quando realizzi che incontrarsi è stato il regalo più bello della vita, ma anche perdersi è stato salvifico per tutti”. Scritta da Aiello e prodotta da Iacopo Sinigaglia e Alessandro Forte, la canzone è una ballad contemporanea che si fonde sulla contaminazione di generi, com’è nello stile del cantautore. Aiello mescola cantautorato italiano, pop internazionale e suoni urban, in modo potente ed empatico. La ricercatezza del sound e le parole dirette, mai scontate, scelte per raccontare la fine di una relazione, arrivano dritte al petto e al cuore.