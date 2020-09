RTL 102.5 Power Hits Estate: pagelle della serata all'Arena di Verona

L’Arena di Verona di nuovo cuore pulsante della musica. Potete seguire la quarta edizione dell'evento che decreterà il tormentone dell'estate 2020 in diretta su RTL 102.5, Sky Uno dalle 20.35, TV8 e per la prima volta su TikTok. Qui le nostre pagelle

FEDE POGGIPOLLINI VOTO 7 A lui è l'anteprima e da solo con la chitarra regala un Fretelli d'Italia rock. Bravo e coraggioso ANDREA BOCELLI VOTO 7+ Il suo Nessun Dorma ormai è un classico. Certo che in una Arena deserta l'emozione è quadrupla ANDREA BOCELLI E MAHMOOD VOTO 8 Che dire di questa Dancing in the Dark. Scommetto che al Boss Springsteen sarebbe piaicuta assai. Un duetto a sorpresa ma epico ed epocale.

approfondimento

Rtl 102.5 Power Hits Estate, tutti i cantanti che vedremo sul palco

ZUCCHERO

VOTO 7

Lo spirito nel buio di Zucchero illumina subito l'Arena. A lui il compito di aprire "ufficialmente" la serata. E nostro signore del Blues non delude, accompagnato dalla sua super band! Lo show di Adelmo prosegue con Soul Mama. Ovviamente non può mancare Baila (Sexy Thing)...sembra di vedere tutti in piedi a ballare. Sono certo che a casa c'è chi salta sul divano.



TIZIANO FERRO

VOTO 7

Eccolo l'uomo di Los Angeles con Balla per me. E' anche una occasione per annunciare il suo imminente nuovo album Accetto Miracoli: L'Esperienza degli altri e far conoscere la sua versione di Rimmel.



IRAMA

VOTO 6/7

La sua Mediterranea ha fatto numeri da record. All'Arena sembra che canti dentro un fiore, lui la corolla e le luci fanno i petali. E c'è pure il vento a completare l'effetto naturistico.



PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS

VOTO 6+

Più potenti delle luci gli occhiali arancioni tendenti al rosso. L'elettronica di Hypnotized è un bel tuffo negli anni Ottanta, almeno come ispirazione.