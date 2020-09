Pinguini Tattici Nucleari, in arrivo il video de La Storia Infinita

Un viaggio immaginifico in un mondo che si confonde col reale. Mercoledì 9 settembre potremo vedere il nuovo video dei Pinguini Tattici Nucleari. Il punto di riferimento è, ovviamente, La Storia Infinita, loro ultimo singolo. Dietro a ogni frame c'è un lavoro lungo e meticoloso che ha comportato anche un allungamento dei tempi di rilascio. Aspettando di vedere quello che si preannuncia come un vero e proprio cortometraggio, vi anticipo alcuni elementi del video ma soprattutto con Riccardo Zanotti, voce e chitarra della band di Bergamo, rivivo, riviviamo un po' della loro storia.



Quando un’opera, qualunque sia la sua forma d’arte, diventa un classico?

Lo diventa quando diventa motivo di imitazione, diventa un esempio e ti ci devi misurare. Quando ti domandi cosa devo fare di simile per trarne successo. I Beatles sono un classico perché tanti si sono confrontati con loro, anche decidere di non seguirne le orme è un confronto.

La storia infinita che ricordi ti muove?

Mi riporta alla adolescenza e vedere la citazione in Stranger Thinghs che è una serie tv fa capire quando si è radicata nel nostro immaginario. Come tutti gli anni Ottanta. Ci siamo passati tutti, attraverso il film o il libro.

Mi parli del video?

Un’opera mastodontica per come la ha concepita il regista. La casa è stata ricostruita in un modo che neanche nei film si vede. Il video deve avere una vita propria. Esce il 9 settembre come sai. Sono 60, 70 le persone che ci hanno lavorato e poi bisogna aggiungerci i tempi tecnici di produzione

Quali sono le tue opere d’arte che non smettono di esistere?

I Beatles sono uno dei casi più strabilianti, non hanno mai fatto un passo falso. Amo le canzoni che accolgono tante rapsodie, tanti generi. Sono rimasto elettrizzato dai Queen: una sola band capace di mettere in una canzone tante sonorità. Qualcuno queste commistioni le definisce kitsch. Se è così mi piace il kistch.

Quando pensi ai Pinguini pensi a una storia infinita?

Per ora ci sono tutti i presupposti, tutti ci invidiano perché non litighiamo. Se poi capita il giorno dopo è tutto finito. Siamo da scuola superiore, nessun dramma grosso può distruggere il legame e neanche capita che non ci si parli. Ci hanno scritto quando si sono sciolti i Canova temendo che potessimo fare la stessa fine. Abbiamo rassicurato tutti.

Il tour che avete riprogrammato come cambierà?

Il mondo è cambiato intorno a noi e l’arte deve modellarsi sul mondo. Per ora abbiamo pensato a nuovi momenti ma non li abbiamo ancora provati. La condivisione è anche il modo in cui si guarda indietro. Ti anticipo però che la canzone Bergamo la suoneremo e prima non era in scaletta.

Tra i dischi d’oro portati a casa quale per te luccica di più?

Il platino luccica di più, è stato il più inaspettato e soprattutto è per il disco. Significa che tutte le canzoni sono ascoltate e apprezzate non solo i singoli, è un traguardo incredibile. Capita a pochi, penso la scorsa estate al progetto Machete: è una scuola diversa dalla nostra ma ha avuto un analogo riconoscimento. Non pulisco spesso casa, la vivo poco, quindi sui dischi d’oro si deposita polvere: prometto che li manterrò lucidi.

Arrivate da una città che ha subito in maniera tragica il coronavirus: come lo avete vissuto?

Ora è un po’ più rilassata, a inizio maggio sono stato a Milano e il clima era diverso, più sereno mentre a Bergamo ancora si stava cauti. Le persone rispettano le norme che ancora ci sono. Si vedono casi di condotte non esemplari e ci vogliono più appelli. Io nel mio piccolo li faccio sui miei social.

Cosa vi resta di Sanremo? Pensate abbia cambiato il vostro rapporto con la musica?

Non ci siamo tritati particolarmente se no poi ti tritano sempre. Siamo cambiati non musicalmente ma umanamente e per consapevolezza. Abbiamo compreso che gli altri artisti non erano nemici ma persone con le quali potevamo condividere l’amicizia. Con Elettra Lamborghini, Bugo e Le Vibrazioni, per fare qualche nome, abbiamo instaurato rapporti solidi, abbiamo abbassato la guardia. Siamo cresciuti con la mentalità del bastone tra le ruote ora sappiamo che non è così.

Canteresti mai Ninna Nanna per genitori disattenti a tuo figlio?

Non so se ne avrò mai uno, è una responsabilità. Se fosse...a un certo punto vorrei avesse l’attitudine alla comicità e all’ironia nel superare i drammi e nella visione del mondo. Io ho un senso dell’ironia pirandelliano. Magari gliela canterei quando è un po’ più grande così potrà dire: che cretino era mio padre da giovane.

In fase creativa avete una liturgia o siete anarchici?

E’ una eucarestia. Parte tutto da me per musica e testi poi ci confrontiamo tra birra e sala prove e valutiamo cosa funziona e cosa no. Ascolto molto i giudizi, gli amici possono essere sinceri e dirmi se un pezzo fa schifo.

Che estate hai attraversato?

Una estate di intenso lavoro da workaholics. Gli altri sono rimasti in relax per quanto si può. Da sei anni quasi ogni giorno suonavamo in estate stavolta no. Loro si sono godoti le fìdanzate, io non la ho e quindi ho lavorato. Ora mi ritaglierò qualche giorno sul Lago d’Iseo.

Resterete sempre fuori dall’hype?

Hype è quando qualcosa diventata un instant classic dopo due mesi e si tende a copiarlo. Se vedi l’onda la cavalchi, noi no. Noi stiamo tranquilli sul lago d’Iseo, niente surf, nuotiamo seguendo le nostre correnti.

E’ bello sapere che il mondo vi vuole bene?

Il nostro mondo ha proporzioni molto più estese dopo Sanremo. In questo siamo socialisti.